Son dakika haber | Tatvan'da şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'inci yılı dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verildi.

Tatvan ilçesinde verilen yemeğe Kaymakam Vekili ve Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, Garnizon Komutan Vekili Topçu Kurmay Albay Üzeyir Durmuş, Tatvan Belediye Başkan Vekili Necdet Ökmen, AK Parti İlçe Başkanı Cemil Sayılgan, Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Çağan Barış Türüdü, Tatvan Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yafes Akkaya, kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Program, Kaymakam Vekili ve Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser ve beraberindekiler, şehit aileleri ve gazileri tek tek dolaşarak her zaman yanlarında olduklarını dile getirmesi ve çocuklara çeşitli hediye takdimiyle son buldu. - BİTLİS