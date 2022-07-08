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Son dakika haberi... Şişli Kuştepe'de mahalleli ile polisler futbol turnuvası yaptı

İhlas Haber Ajansı - Abdulkadir Atmacan - Yerel
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Son dakika haber... Şişli Kuştepe'de mahalleli ile polisler futbol turnuvası yaptı Şişli'nin Kuştepe Mahallesi'nde güvenlik güçleri ile mahalleli futbol turnuvası yaptı.

Şişli Kuştepe'de mahalleli ile polisler futbol turnuvası yaptı

İSTANBUL - Şişli'nin Kuştepe Mahallesi'nde güvenlik güçleri ile mahalleli futbol turnuvası yaptı. Turnuvanın final maçında kazanan güvenlik ve huzur oldu.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kuştepe Mahallesi sakinleri ve polisler arasındaki futbol turnuvasının final maçı yapıldı. Maçta kıran kırana mücadele eden mahalleli ve ilçe emniyetinde görev yapan polis ekipleri doyasıya eğlendi. Kuştepe Spor Tesisi'nde gerçekleşen turnuvanın final maçında kıran kırana bir mücadele yaşandı. Mahallelinin ve ilçe emniyetinde görev yapan polislerin katılımıyla oynanan maçta kazanan dostluk ve güvenlik oldu.

Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, Kuştepe'ye özel bir özen gösterdiklerini söyleyerek, "Burada polis ve halk ilişkilerini güçlendirmek istiyoruz. Çocuklarımızın suça sürüklenmesini önlemek için sosyal etkinliklerle hem onları hem de ailelerinin geleceğini yönlendirmek adına yapmış olduğumuz genel asayiş hizmetlerinin yanında sosyal projeler de yürütüyoruz. Bugün burada özel bir davetiye yoktu duyan herkes geldi. Herkes heyecanlı herkes mutlu. Güzel şeyler yapıyoruz, çalışıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kuştepe için emniyetin çok önemli olduğunu söyleyen Kuştepe Muhtarı Emir Demirkıran ise, "Şişli'de emniyet Kuştepe'ye operasyon için geliyordu. Bu bizim için çok değerli, çok kıymetlidir. Çünkü Kuştepe'de polis dendiği zaman bugün belki bir çocuğumuz korkarcasına halleri oluyordu ama bugün Özay müdürümüz sayesinde gerçekten dostluk maçları, sosyal anlamda yapılan bu etkinliklerin bizim için çok kıymeti var. İnanın şu an mahalledeki herkes bu dostluk maçını konuşuyor" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Abdulkadir Atmacan - Yerel

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