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Son dakika haber... Şehitler hayrına aşure dağıtıldı

Son dakika haber... Şehitler hayrına aşure dağıtıldı

Yerel Haberler

Son dakika haberlerine göre Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği tarafından Muharrem ayı nedeniyle tüm şehitler hayrına aşure dağıtıldı.

Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği tarafından Muharrem ayı nedeniyle tüm şehitler hayrına aşure dağıtıldı.

Dernek binasında düzenlene programda tüm şehitler için Kuran'ı Kerim okundu, katılımcılara aşure ikram edildi. "Bu mübarek günde tüm dualarımız ölümsüz kahramanlarımız ve vatan savunmasında ki kardeşlerimize ve şehitlerimize olsun" diyen Dernek Başkanı İsmail Topal; "Allah'ım ölmüşlerimize ve şehitlerimize rahmet eylesin. Rabbim tüm güvenlik güçlerimize korusun. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Ayrıca katkıda bulunan Nusret Öner, Bahri Köpene, Şehidimiz Zafer İpek' in ailesine, gazimiz Ertuğrul Özdemir ve ailesine, İstiklal Şavaşı Gazisi torunu İsa Topçu'ya, Osman Tekeli'ye, Abdül Ekinay'a teşekkür ederim. Allah hayırlarını kabul etsin" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kuran-ı Kerim Bozüyük Yerel Haberler Son Dakika

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