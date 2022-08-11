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Şehit Eren Bülbül ölümünün 5. yıldönümünde mezarı başında anıldı

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Şehit Eren Bülbül ölümünün 5. yıldönümünde mezarı başında anıldı Trabzon'un Maçka ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu 11 Ağustos 2017 tarihinde şehit edilen Eren Bülbül ölümünün 5. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Şehit Eren Bülbül ölümünün 5. yıldönümünde mezarı başında anıldı

TRABZON - Trabzon'un Maçka ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu 11 Ağustos 2017 tarihinde şehit edilen Eren Bülbül ölümünün 5. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde Köprüyanı Mahallesi'nde 11 Ağustos 2017'de terör örgütü mensuplarının hırsızlık için girdiği evlerini güvenlik güçlerine göstermek için giderken açılan ateş sonucu Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan Eren Bülbül ölümünün 5. yılında anıldı. Mezarı başındaki anma programına, annesi Ayşe Bülbül ve kardeşlerinin yanı sıra Vali Yardımcısı Emin Sait Karahaliloğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ve vatandaşlar katıldı.

Şehit olmadan önce sosyal medya hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğan Eren Bülbül'ün mezarı başında dua edildi, mezarına çiçekler bırakıldı, Kuran-ı Kerim okundu.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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