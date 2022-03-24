Son dakika haber... Polis memuru Turan Sütçü'nün naaşı şehitliğe nakledildi

MANİSA (İHA) - Manisa İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken 14 Haziran 2018 tarihinde kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru Turan Sütçü'nün Manisa Valiliğinin 11 Ocak 2022 kararı ile şehitliğe defni kararlaştırıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken 14 Haziran 2018 tarihinde kalp krizi sonucu vefat eden ve ölümünde 1 yıl sonra şehit sayılan polis memuru Turan Sütçü'nün cenazesi bugün Akhisar Şehitliğinde düzenlenen tören ile şehitliğe defni gerçekleştirildi. Törene Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, mesai arkadaşları, eşi, annesi, çocukları, eş, dost ve akrabaları katıldı.

Şehitliğe düzenlenen defnin ardından Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Türk bayrağını eşi İlknur Sütçü'ye takdim etti. - MANİSA