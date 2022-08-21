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Son dakika haber | Kütahya Evliya Çelebi Hastanesi çalışanlarından aşure ikramı

Son dakika haber | Kütahya Evliya Çelebi Hastanesi çalışanlarından aşure ikramı

Yerel Haberler

Son dakika haberine göre Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası çalışanları Muharrem ayı nedeniyle hasta, hasta yakını ve çalışanlara aşure ikram etti.

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası çalışanları Muharrem ayı nedeniyle hasta, hasta yakını ve çalışanlara aşure ikram etti.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada," Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası çalışanları bolluk, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi olan Muharrem ayı nedeniyle hasta, hasta yakını ve çalışanlara aşure ikram etti.Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan ve hastane idaresinin katıldığı ikramda, dua edilerek katılanların Muharrem ayı tebrik edildi" denildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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