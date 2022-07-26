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Son dakika haber: Kaplan Hürriyet, Selanik'te Galerius'u Ziyaret Etti

ANKA - Yerel
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Son dakika haber: Kaplan Hürriyet, Selanik'te Galerius'u Ziyaret Etti

Edinilen son dakika haberine göre İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Balkan gezisi sırasında Selanik’in en önemli anıtlarından ve 4. Yüzyıl mimarisinin en önemli örneklerinden biri olan Galerius Zafer Takı ve saray kompleksini inceledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Balkan gezisi sırasında Selanik'in en önemli anıtlarından ve 4. Yüzyıl mimarisinin en önemli örneklerinden biri olan Galerius Zafer Takı ve saray kompleksini inceledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kentte faaliyet gösteren 14 Balkan derneği ile Ata topraklarını gezerken tarihe de yolculuk yapıyor. Bu kapsamda Kaplan Hürriyet ve beraberindeki kafile Selanik'te bulunan ve Kamara olarak da bilinen Galerius Zafer Takı ve saray kompleksini ziyaret etti.

ANKA / Yerel

Fatma Kaplan Hürriyet Hürriyet Kocaeli Selanik Yerel Haberler Son Dakika

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