Son dakika haber: Günyüzü İlçe Emniyet Amirliğine Polis Haftası ziyareti - Haberler

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Son dakika haber: Günyüzü İlçe Emniyet Amirliğine Polis Haftası ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haber: Günyüzü İlçe Emniyet Amirliğine Polis Haftası ziyareti

Son dakika habere göre Günyüzü'ndeki protokol üyeleri, 4-10 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası münasebetiyle, İlçe Emniyet Amirliğine ziyarette bulundu.

GÜNYÜZÜ, ESKİŞEHİR (İHA) - Günyüzü'ndeki protokol üyeleri, 4-10 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası münasebetiyle, İlçe Emniyet Amirliğine ziyarette bulundu. İlçe Emniyet Amiri Zülkarne Sırakaya'yı ziyarete, Günyüzü İlçe Kaymakamı Gökhan Arslan, Belediye Başkanı Menderes Durgut, İlçe Jandarma Komutanı Furkan Mahmut Yıldız da katıldı. - ESKİŞEHİR

Son dakika haber: Günyüzü İlçe Emniyet Amirliğine Polis Haftası ziyareti

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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