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Son dakika haber! Genç kızılay'dan şehitlik ziyareti

Yerel Haberler

Son dakika haber! Genç kızılay'dan şehitlik ziyareti

Son dakika habere göre Genç Kızılay İskilip İlçe Başkanı ve Kızılay Gönüllüleri Hacı Karani Mezarlığında bulunan Şehit kabirlerini ziyaret etti.

Genç Kızılay İskilip İlçe Başkanı ve Kızılay Gönüllüleri Hacı Karani Mezarlığında bulunan Şehit kabirlerini ziyaret etti.

Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için şehadet şerbeti içen Aziz Şühedayı kabri başında ziyaret eden Genç Kızılay Gönüllüleri, İlçe Müftülüğü Görevlisi Ersin Kaymaz'ın Kur'an kerim tilavetini dinleyerek dua ettiler.

Genç Kızılay İskilip İlçe Başkanı Cengiz Tomar " Cennet vatanımızın kazanılmasında ve korunmasında şehadet şerbetini içen Aziz Şehitlerimizi ebedi istirahatgahlarında ziyaret ettik. Şühedamızın Ruhları şad mekanları cennet olsun" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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