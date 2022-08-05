Son dakika haber: Fethiye Belediye İşçilerine Yüzde 40 Zam Yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Fethiye Belediye İşçilerine Yüzde 40 Zam Yapıldı

Son dakika haber: Fethiye Belediye İşçilerine Yüzde 40 Zam Yapıldı

Son dakika haberleri: Belediye de çalışan kadrolu ve KHK’lı işçilere yüzde 40 oranında zam yapıldı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Belediye İş Sendikası Şube Başkanı Ender Akbay ile sözleşmeyi imzaladı.

 - Güncelleme:

Belediye de çalışan kadrolu ve KHK'lı işçilere yüzde 40 oranında zam yapıldı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Belediye İş Sendikası Şube Başkanı Ender Akbay ile sözleşmeyi imzaladı.

Bu protokole göre; kadrolu işçilere yüzde 40, Belediye şirketinde çalışan personellerinin yevmiyelerine 81 TL zam gerçekleşti ve en düşük belediye şirketi işçisinin maaşı 6 bin 250 TL olarak belirlendi.

Başkan Karaca, "Türkiye genelinde ekonomik şartlar ortada. Giderlerimiz çok ciddi derecede arttı. Buna rağmen belediyemiz devlete borcu olmayan ender belediyeler arasındadır. Gönül isterdi ki, personelimize daha çok zam verelim. Çalışma arkadaşlarımız bizler için değerli. Elimizden geleni yaptık" dedi.

ANKA / Yerel

Belediye İş Sendikası Alim Karaca Fethiye Yerel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title