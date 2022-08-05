Son dakika haber: Fethiye Belediye İşçilerine Yüzde 40 Zam Yapıldı

Belediye de çalışan kadrolu ve KHK'lı işçilere yüzde 40 oranında zam yapıldı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Belediye İş Sendikası Şube Başkanı Ender Akbay ile sözleşmeyi imzaladı.

Bu protokole göre; kadrolu işçilere yüzde 40, Belediye şirketinde çalışan personellerinin yevmiyelerine 81 TL zam gerçekleşti ve en düşük belediye şirketi işçisinin maaşı 6 bin 250 TL olarak belirlendi.

Başkan Karaca, "Türkiye genelinde ekonomik şartlar ortada. Giderlerimiz çok ciddi derecede arttı. Buna rağmen belediyemiz devlete borcu olmayan ender belediyeler arasındadır. Gönül isterdi ki, personelimize daha çok zam verelim. Çalışma arkadaşlarımız bizler için değerli. Elimizden geleni yaptık" dedi.