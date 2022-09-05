Son dakika haber: Evlatlarını dualarla, gururla askere uğurladılar

Son dakika habere göre Eskişehir Seyitgazi ilçesi Göknebi mahallesinde askere gidecek gençler, yılların geleneği ile mevlit okutulup ve dualarla uğurlanıyor.

Eskişehir Seyitgazi ilçesi Göknebi mahallesinde askere gidecek gençler, yılların geleneği ile mevlit okutulup ve dualarla uğurlanıyor.

Mahalle gençlerinden Yasin Yıldız da bu gelenekle sevinç içinde Mehmetçik ocağına uğurlandı. Kayseri Komanda Tugayı'ndaki birliğine teslim olacak Yasin Yıldız için Goknebi Camii'de okutulan mevlit, ikram edilen yemek sonrasında helallik alarak dua edildi.

Duygusal anların yaşandığı davette asker adayı Yasin Yıldız; "Bu mutlu günümde dostlarımıza akrabalarıma büyüklerime teşekkür ediyorum. Nasip olursa Kayseri'deki birliğime teslim olacağım, heyecanlayım, anlatılamaz güzel bir duygu içindeyim" dedi.

Evladına sarılan asker annesi Serpil Yıldız da; "Rabbim hayırlısı ile gidip gelmesini nasip etsin" diye belirtirken baba Fazlı Yıldız ise, "Oğlum Yasin'i askere uğurlayacağız. Mutluyuz, gururluyuz, dualarınızı eksik etmeyin. Rabbim şanlı Türk ordumuzu, evlatlarımızı korusun. Asker babası olması güzel bir duygu" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR