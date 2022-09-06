Son dakika haber... Denizli'de ölümcül hastalıkla mücadele sürüyor: 2 bin 500 büyükbaş hayvanın ilk doz aşıları tamamlandı

Denizli'de ölümcül hastalıkla mücadele sürüyor: 2 bin 500 büyükbaş hayvanın ilk doz aşıları tamamlandı

DENİZLİ Denizlili üreticilerin kalkınmasına destek vermeyi sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kale ilçesindeki büyükbaş hayvanlarda görülen BVD/MD hastalığına karşı başlattığı aşılama projesinde 2 bin 500 büyükbaş hayvanın ilk doz aşı uygulamasını tamamladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, büyükbaş hayvanlarda görülen ölümcül BVD/MD hastalığına karşı başlattığı aşılama projesinde Kale ilçesinde yer alan 2.500 büyükbaş hayvanın ilk doz aşı uygulamasını tamamladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kale ilçesindeki büyükbaş hayvanlarda görülen BVD/MD (Bovine Viral Diarrhea/Mucosal Disease) hastalığı ile mücadele çerçevesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile işbirliğinde başlatılan proje çerçevesinde Kale ilçesinde 217 işletmede yer alan toplam 2 bin 500 büyükbaş hayvanın ilk doz aşılarını gerçekleştirdi. Görevli veterinerlerin 217 işletmede yerinde gerçekleştirdiği aşılama uygulamasına Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Naciye Kapukıran, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mehmet Atmaca ve beraberindekiler eşlik etti. Söz konusu aşılama ile sürüye yeni virüs girişinin önleneceğine işaret edilirken, BVD/MD riski de azaltılacak. Hastalığın bulunduğu bölgelerin kontrol altına alınması ve yayılmasının önlenmesi için Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü projede, ilk etapta 2 bin 500 ilk doz aşı 2 bin 500 büyükbaş hayvana uygulanırken, ikinci doz aşının 3 hafta sonra gerçekleştirileceği ifade edildi.

"Üreticilerimizin derdine derman olmak için çalışıyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentin dört bir tarafında üreticilerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda gayret ettiklerini, Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalara aralıksız devam edeceklerini belirtti. Kale ilçesinde yer alan büyükbaş hayvan işletmelerinde ilk doz aşılanmanın tamamlandığını ifade eden Başkan Zolan, "Salgın, hastalık olmasın istiyoruz. Üreticilerimizin derdine derman olmak için çalışıyoruz. 2 bin 500 büyükbaş hayvanın ilk doz aşıları yapıldı. Üretime katkımız olsun, insanlarımız daha da mutlu olsun istiyoruz. Üreticimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi.