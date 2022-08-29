Son dakika haber! Çerkezköy'de Streetball Turnuvası'nın Kazananları Belli Oldu

Bir son dakika haberine göre Çerkezköy Belediyesi’nin “4. Kültür ve Sanat Festivali” kapsamında düzenlediği Streetball Turnuvası sona erdi. Turnuvada birinci ve ikinciliği kazanan takımlara ödülleri verildi.

Çerkezköy Belediyesi'nin "4. Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında düzenlediği Streetball Turnuvası sona erdi. Turnuvada birinci ve ikinciliği kazanan takımlara ödülleri verildi.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, 26-28 Ağustos günleri arasında gerçekleştirilen Streetball Turnuvası'nda beş kategoride toplam 59 takım mücadele etti.

Büyük Erkekler kategorisinde Selamun Aleyküm Takımı birinci, Trakya Gücü Takımı ikinci; Genç Erkekler kategorisinde Efes Pilsen Takımı birinci, Çimen Peyzaj Takımı ikinci; Yıldız Erkekler kategorilerinde Trakya Pilsen birinci, Infinity Takımı ikinci; Küçük Erkekler kategorisinde Mahşerin Dört Atlısı Takımı birinci, Pota ve Çember Takımı ikinci; Küçük Kızlar kategorisinde ise Daltonlar Takımı birinci, Sus Yaa Takımı ikinci oldu. Turnuvada üçlük ve smaç yarışması da düzenlendi. Smaç yarışmasının birincisi Mesut Pehlivan, üçlük yarışmasının kazananı ise Onur Avcı oldu.

Turnuvada kategorilerinde ilk iki sırayı alan takımlara ödülleri törenle verildi. Ödül töreninin ardından hakem heyetine Çerkezköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Belediye Başkanı Vahap Akay, geleneksel Streetball Turnuvası'na katılan tüm takımları tebrik etti.