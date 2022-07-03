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Son dakika haber: Bir zamanlar terörle anılan Cilo-Sat Buzul Gölleri'nde festival coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Feyzullah Taş - Yerel
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Son dakika haberi... Bir zamanlar terörle anılan Cilo-Sat Buzul Gölleri'nde festival coşkusu Hakkari Valisi İdris Akbıyık: "Cumhurbaşkanımızın destekleri ile Hakkari değişiyor, dönüşüyor"Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen Doğa Sporları Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Bir zamanlar terörle anılan Cilo-Sat Buzul Gölleri'nde festival coşkusu

Hakkari Valisi İdris Akbıyık:

"Cumhurbaşkanımızın destekleri ile Hakkari değişiyor, dönüşüyor"

HAKKARİ – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir zamanlar terörle anılan 3500 rakımlı Cilo-Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen Doğa Sporları Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Hakkari Valiliği ve Belediyesi ile Yüksekova Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından 3500 rakımlı Cilo Sat Buzul Gölleri'nde bu yıl 4.'sü düzenlenen Doğa Sporları Festivali, birbirinden güzel etkinliklere sahne oldu. Festivale katılan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, buzul göllerinin etrafında çadır kuran vatandaşları tek tek ziyaret etti. Rafting, kano, bisiklet, trekking, kampçılık, dağcılık, yamaç paraşütü, tırmanış, kayak, sonwboard-flybord gibi değişik gösterilerin yapıldığı festivalde konuşan Vali Akbıyık, festivale Hakkari, Van, Şırnak, İran ve Irak'tan gelenlerin büyük ilgi gösterdiğini söyleyerek, "Artık Hakkari eski günlerini unuttu. Burada huzur var, spor var, festival ve fuarlar var. Hakkari, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle, bakanlarımızın vermiş olduğu desteklerle inanılmaz bir değişim ve dönüşüm içerisinde. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımıza ve bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Hakkari artık güzelliklerin, eğlencenin merkezi olacak. Hakkari'de hayat değişiyor. Artık terör, gözyaşı, şiddet yok. Festivaller, fuarlar ve halaylar var. Türkiye'den ve ülke dışında gelen tüm davetlilere teşekkür ediyorum" dedi.

Sanatçı Aydın Aydın ve Murat Kekilli'nin de sahne aldığı festivale Vali Akbıyık'ın eşi Sevim Akbıyık, Vali Yardımcıları Tevfik Kumbasar ve Mustafa Berat Kasımoğlu, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, kurum amirleri, yurt içinden ve yurt dışından vatandaşlar katıldı.

İhlas Haber Ajansı / Feyzullah Taş - Yerel

Hakkari Valiliği Yüksekova Hakkari Yerel Haberler Son Dakika

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