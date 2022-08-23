Son dakika haber: Başkan Aras, 'Kadınlar, toplumsal tüm kararlara eşit bir şekilde katılmalıdır'

Son dakika haberleri: Bodrum Belediyesi ve Birleşmiş Milletler iş birliği ile "Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Politikalar, Çocuk Yaşta Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Atölye" çalışmaları çerçevesinde yapılacak çalışmaların bütçelemelerinin görüşüleceği toplantıların ilki gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi ve Birleşmiş Milletler iş birliği ile "Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Politikalar, Çocuk Yaşta Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Atölye" çalışmaları çerçevesinde yapılacak çalışmaların bütçelemelerinin görüşüleceği toplantıların ilki gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Proje Koordinatörü Duygu Ariğ, Bodrum Belediyesi'nin toplumsal cinsiyet eşitliğinde yapmış olduğu öncü çalışmaların Türkiye'ye örnek model olarak gösterilebileceğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Birleşmiş milletler kadın birimi olarak yerel yönetimlerle çalışmalar yapıyoruz. Bunlar içerisinde özellikle planlamanın, programların, belediye hizmetlerinin toplumsal cinsiyete duyarlı hale getirilmesi bizim öncelik alanımız. Sürdürülebilir kalkınma amaçları, uluslararası sözleşmeler gibi bize ışık tutan çerçeveler içinde hareket ediyoruz. Yerel yönetimlerde bunların öncüsü olan birçok çalışmayı yapan Bodrum Belediyesi'ne teşekkür ediyorum"

Göreve geldiklerinden bu yana belediyenin STK'ler ile yaptıkları çalışmaları konusunda ciddi noktalara geldiklerini ifade eden Başkan Aras, "Birleşmiş Milletlere ve bu yolda bize destek olan bütün paydaşlara çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Biz 3 yıl önce seçildiğimizden beri yaptığımız çalışmalarla şu anda çok ciddi bir noktaya geldiğimizi söylemek isterim. Sıfırdan çok önemli bir yere geldiğimizi ifade edebilirim" dedi.

Bodrum Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, Bodrum Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ve Bodrum Kent Konseyi'nin birlikte yürüttüğü çalışmalarda düzenlenen toplantılar, 23 ve 24 Ağustos tarihlerinde İMEAK DTO Bodrum Şubesi Konferans Salonu'nda devam edecek. - MUĞLA