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Batman'da sel ve heyelan, köy yollarını ulaşıma kapattı

İhlas Haber Ajansı - Ekrem Aktaş - Yerel
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Batman'da sel ve heyelan, köy yollarını ulaşıma kapattı Batman'ın Sason ilçesinde şiddetli yağışın ardından oluşan sel ve heyelan sebebiyle, birçok köyün yolu ulaşıma kapandı.

Batman'da sel ve heyelan, köy yollarını ulaşıma kapattı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde şiddetli yağışın ardından oluşan sel ve heyelan sebebiyle, birçok köyün yolu ulaşıma kapandı.

Sason ilçesinde Kaleyolu, Dikbayır, Bayramlar ve Çakırpınar köylerine ulaşımı sağlayan köy yollarında dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun yağış nedeniyle sel ve heyelan meydana geldi. Sabah saatlerinde yollarının kapandığını fark eden köylülerin haber vermesi üzerine çalışmalar başlatan İl Özel İdaresine bağlı ilçe Şantiye ekipleri, yaklaşık 6 saatlik çalışmayla köy yollarını temizleyerek tekrara ulaşma açtı.

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş - Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

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