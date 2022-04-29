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Son dakika haberleri | Vali Kızılkaya orucunu Osmaneli de askeri personelle açtı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberleri | Vali Kızılkaya orucunu Osmaneli de askeri personelle açtı

Son dakika yerel haberi... Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, iftarını Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı'nda askerlerle birlikte yaptı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, iftarını Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı'nda askerlerle birlikte yaptı.

İftar sofrasını Mehmetçikle paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Vali Kızılkaya, "Jandarmanın vatan ve millet için korkusuzca görev yaptığını vurgulayarak, Yüce Allah, bizlerin huzuru ve güvenliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için gece gündüz demeden her türlü şartlarda görevlerini yerine getiren güvenlik güçlerimize güç ve kuvvet versin. Onları her türlü tehlikelerden muhafaza eylesin" dedi.

Düzenlenen iftar programına Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Kaymakam Yüksel Ünal, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Bilecik İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Cumhuriyet Savcısı Caner Özler, Osmaneli İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy ve askeri personel katıldı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

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