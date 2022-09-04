Son Dakika | Bayan Kaymakamdan ilk ziyaret şehit ailesine Yerel Haberler Edinilen son dakika haberine göre Malatya'nın Yazıhan ilçesinin yeni bayan Kaymakamı Kutsal Baytak, ilçede göreve başladıktan sonra ilk ziyaretini şehit ailesine yaptı. Malatya'nın Yazıhan ilçesinin yeni bayan Kaymakamı Kutsal Baytak, ilçede göreve başladıktan sonra ilk ziyaretini şehit ailesine yaptı. Eskişehir Seyitgazi Kaymakamlığı'ndan Malatya'nın Yazıhan ilçesi Kaymakamlığına atanan Kutsal Baytak, yeni görevine başlamasının ardından İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Tahran, İlçe Emniyet Amir Vekili Mehmet Seyhan ve İlçe Müftüsü Abdullah Sucu ile birlikte Sürür Mahallesinde bulunan Şehit Jandarma Er Eyüp Hacıoğlu'nun mezarını ziyaret etti. Şehit Hacıoğlu'nun mezarında dualar eden Baytak daha sonra şehit ailesini evinde ziyaret etti. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Er Eyüp Hacıoğlu, 10 Ekim 2016 tarihinde Malatya'nın ilçesi Sürür Mahallesinde defnedilmişti. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Hisarcık Yazıhan Malatya Yerel Haberler Son Dakika

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