Son dakika! Bahçesaray'da rahatsızlanan hasta helikopterle hastaneye ulaştırıldı - Haberler

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Son dakika! Bahçesaray'da rahatsızlanan hasta helikopterle hastaneye ulaştırıldı

İhlas Haber Ajansı - Gökhan Murat Göktürk - Yerel
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Gelen son dakika haberlerine göre Bahçesaray'da rahatsızlanan hasta helikopterle hastaneye ulaştırıldıVAN Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan 66 yaşındaki hasta, helikopter ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

VAN (İHA) - Bahçesaray'da rahatsızlanan hasta helikopterle hastaneye ulaştırıldı

VAN Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan 66 yaşındaki hasta, helikopter ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Bahçesaray ilçesinde göğüs ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran hasta Hacer Durmuş'un ileri tetkik ve tedavi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verildi. Van-Bahçesaray karayolunun kar ve çığ tehlikesi nedeniyle kapalı olması üzerine devreye Van Sağlık Müdürlüğüne ait helikopter ambulans girdi. Kısa sürede ilçede alınan hasta kadın, il merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.

Son dakika! Bahçesaray'da rahatsızlanan hasta helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Son dakika! Bahçesaray'da rahatsızlanan hasta helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Son dakika! Bahçesaray'da rahatsızlanan hasta helikopterle hastaneye ulaştırıldı

İhlas Haber Ajansı / Gökhan Murat Göktürk - Yerel

Van, Yerel, Haberler

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