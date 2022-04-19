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Son dakika! Aydın'ın ilk şehit annesi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika! Aydın'ın ilk şehit annesi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Hakkari Yüksekova Yürekli Yaylası'nda 1984 yılında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen ve Aydın'ın ilk şehidi olarak kayıtlara geçen Onbaşı Abdurrahman Güzel'in annesi 96 yaşındaki Ayşe Güzel hayatını kaybetti.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Hakkari Yüksekova Yürekli Yaylası'nda 1984 yılında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen ve Aydın'ın ilk şehidi olarak kayıtlara geçen Onbaşı Abdurrahman Güzel'in annesi 96 yaşındaki Ayşe Güzel hayatını kaybetti. Güzel, düzenlenen cenaze töreninin ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari Yüksekova Yürekli Yaylası'nda 30 Ağustos 1984 günü teröristlerle çıkan çatışmada açılan ateş sonucu şehit olan ve Aydın'ın ilk şehidi olarak kayıtlara geçen Şehit Onbaşı Abdurrahman Güzel'in annesi Ayşe Güzel hayatını kaybetti. Aydın'ın Koçarlı ilçesi Güdüşlü Mahallesi'ndeki evinde yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybeden Güzel için cenaze töreni düzenlendi. Anne Güzel, öğle namazına müteakip Koçarlı İlçe Müftüsü Kazım Ünsal'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

38 yıl önce şehit olan oğlunun kabrinin yanına defnedilen Ayşe Güzel için düzenlenen cenaze törenine, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Belediye Başkanı Nedim Kaplan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Uğur Çelik ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bin Dokuz Yüz Seksen Dört, Yüksekova, Şehit, Aydın, Yerel, Haberler

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