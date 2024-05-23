MSB: Son bir haftada 48 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada, 48 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını millet ile birlikte gerçekleştirilen birçok anlamlı ve özel etkinlikle kutladıklarını hatırlattı. Aktürk, Cumhuriyetin kurucusu Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle andı. Aktürk, 17 Mayıs'ta Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala ve 22 Mayıs'ta Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba ile, 160 yıl önce (21 Mayıs 1864) ana yurtlarından sürgün edilerek hayatını kaybeden Çerkes kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diledi.

Terörle mücadele harekatı

Aktürk, kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla uyguladığı terörü kaynağında yok etme stratejisi ile Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada, 48 terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Aktürk, 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 48 olduğunu ifade etti.

Hudut güvenliği

Hudut güvenliğine ilişkin konuşan Aktürk, "Birçok ülke tarafından örnek alınan, çok yönlü ve katmanlı güvenlik sistemiyle kesintisiz bir şekilde korunan hudutlarımızda; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 364 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 10'u terör örgütü mensubudur. bin 390 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 01 Ocak'tan itibaren hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 345'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 55 bin 507 olmuştur" ifadelerini kullandı.

7 Ekim'den bu yana Filistin halkına yönelik orantısız ve acımasız saldırılarını sürdüren İsrail'in daha fazla masum Filistinli ölmeden bir an evvel saldırılarını durdurmalısı gerektiğini Filistin halkının ihtiyacı olan insani yardımların girişine izin verilmesi gerekliliğine vurgu yapan Aktürk, "Tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan bu zulme uluslararası toplumun artık dur demesi gerektiğini bir kez daha vurguluyor; bazı Avrupa ülkelerinin Filistin Devleti'ni tanıma kararlarını uluslararası hukuk, adalet ve vicdanın bir gereği olarak memnuniyetle karşılıyoruz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafya bütünlüğüne sahip bir Filistin, sadece barış için değil, hem bölgesel hem de uluslararası istikrar için şarttır" diye konuştu.

Eğitim-tatbikat faaliyetleri / uluslararası görevler

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kapsamlı eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam ettiğine vurgu yapan Aktürk sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"45 ülke ve yaklaşık 11 bin personelin katıldığı ve bölgede icra edilen en büyük 'Birleşik Müşterek Tatbikat' olan EFES-2024'ün Fiili Atışlı Arazi Safhası Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde başarıyla devam etmektedir. Fiili Atışlı Arazi Safhası 9 Mayıs'ta başlayan EFES-2024'ün Seçkin Gözlemci Günü'nün 29-30 Mayıs tarihlerinde icra edilmesi, tatbikat kapsamında; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinlik ve caydırıcılığının artmasına katkı sağlayan yerli, milli ve modern teknolojiyi haiz savunma sanayisi ürünlerimizin fuar anlayışı içerisinde sergileneceği 'Savunma Sanayi Sergisi' açılması planlanmaktadır. 28 Mayıs'ta Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesi Seferihisar/İzmir'de açılacak sergiye 48 savunma sanayi firması katılacaktır. Ayrıca, İtalya'da Mare Aperto-Polaris/Italian Minex ile, Konya'da Türkiye-Katar ILGIN-2024 tatbikatları icra edilmekte, 21-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Deniz Aslanı tatbikatına katılım sağlanmaktadır. 27-31 Mayıs tarihleri arasında Belçika'da Snow-Master ve ülkemiz sınırları içerisinde Ramstein Guard-24 tatbikatları gerçekleştirilecektir. 17-21 Mayıs tarihleri arasında NATO Güvence Tedbirleri kapsamında, Romanya hava sahasında Havadan İhbar Kontrol uçağımız tarafından uçuş görevi icra edilmiş, 28 Mayıs'ta ise Deniz Muhafızı Harekatı kapsamında Doğu Akdeniz'de uçuş görevi planlanmaktadır. Malezya'nın ardından 17-19 Mayıs tarihleri arasında Jakarta/Endonezya'ya liman ziyaretinde bulunan TCG KINALIADA korvetimiz, bugün de Bangkok/Tayland'a liman ziyareti gerçekleştirmektedir. Korvetimiz, 25 Mayıs'ta ise bir sonraki liman olan Hong Kong/Çin'e doğru seyre başlayacak ve Japonya intikaline devam edecektir."

Ege ve Akdeniz liman ziyaretleri kapsamında TCG NUSRET müze gemisinin; 26-31 Mayıs tarihleri arasında Alanya, Antalya ve Fethiye'ye; Haziran'ın 4'ünde Didim'e, 8'inde ise Ayvalık'a ziyaret gerçekleştireceğini açıklayan Aktürk, "Öte yandan, Bakanlığımıza bağlı birlik ve kurumlarımıza; 16-19 Mayıs tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti Milli Savunma Üniversitesi heyeti tarafından ziyarette bulunulmuş, Birleşik Krallık Kraliyet Savunma Çalışmaları Akademisi heyeti tarafından 18 Mayıs'ta başlayan ziyaret devam etmekte, 26-30 Mayıs tarihleri arasında ise 144'üncü Dönem NATO Savunma Koleji Kıdemliler Kursu heyeti tarafından ziyaret yapılması planlanmaktadır. 19 Mayıs'ta Samsun'da icra edilen Türkiye Yarı Maraton Ligi Finali'nde şampiyon olan TSK Spor Gücü Kır Koşusu Takımımız ile, 15-19 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da icra edilen Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Dünya Kupası'nda 20 madalya; 1'inci Uluslararası Akdeniz Kick Boks Şampiyonası'nda ise 13 madalya kazanan TSK Spor Gücü Kick Boks Takımımızı ve başarı elde eden sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyoruz. 20-31 Mayıs tarihleri arasında Isparta/Eğirdir'de 14 ülkenin katılımıyla 4'üncü Uluslararası En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması icra edilmektedir" şeklinde konuştu.

Doğal afetlerle mücadele / İnsani yardım faaliyetleri

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından insani yardım faaliyetlerine yurt içinde ve dışında ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde destek verildiğine dikkat çeken Aktürk, "Afganistan'da meydana gelen sel felaketi sebebiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle hazırlanan yaklaşık 23 ton (22,5) insani yardım malzemesi A400M uçağımız ile 17 Mayıs'ta bölgeye sevk edilmiştir. İran makamlarının talebi, Dışişleri Bakanlığımız ile yapılan koordine ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı üzerine İran Cumhurbaşkanı ve heyetinin kaza kırıma uğrayan helikopterini arama kurtarma faaliyetlerine Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopterimiz görevlendirilmiştir. Bu vesileyle; yaşanan elim kaza sonucu hayatını kaybeden İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve heyette bulunanlarla, Afganistan'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet; Afgan ve İran halkına başsağlığı diliyoruz" diye konuştu.

Savunma sanayi, envantere giren yeni silah sistemleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, hemen her alanda geliştirilen ve üretilen yerli ve milli savunma sanayi sistemlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetleri daha da arttığına dikkat çeken Aktürk, "Sayın Bakanımız, 20 Mayıs'ta ASELSAN'ın Ankara Gölbaşı'ndaki tesislerinde gerçekleşen 'Taşınabilir Erken İkaz Radar Sistemi Teslim Törenine' katılmıştır. Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca; muhtelif miktarda Mini Akıllı Mühimmat (MAM-L), Orta Menzilli Tanksavar (OMTAS) Silah Sistemi, Kaska Entegre Görüntüleme Sistemi (AVCI) ile Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsizin (ÇBSMT) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Sonuç olarak başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları; terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar çok geniş bir alanda, kendisine verilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA