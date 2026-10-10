Soma Emek ve Demokrasi Güçleri 10 Ekim katliamının 11. yılında 104 kişiyi andı

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Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Soma Emek ve Demokrasi Güçleri, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde düzenlenen Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi sırasında gerçekleştirilen ve 104 kişinin hayatını kaybettiği, 500'den fazla kişinin yaralandığı katliamın 11'inci yılında Soma Millet Parkı önünde açıklama yaptı.

Eğitim Sen Soma Temsilcilik Başkanı Ersin Kolçak ve ESM İzmir Temsilcisi Fatma Erdem tarafından okunan açıklamada, katliamın üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen acının ilk günkü tazeliğini koruduğu belirtilerek, hayatını kaybedenlerin emek, barış ve demokrasi mücadelesinin unutulmayacağı ifade edildi.

10 Ekim Katliamı'nın yalnızca barış talebini değil, emekçilerin eşit, özgür ve demokratik bir ülkede yaşama iradesini de hedef aldığı vurgulanan açıklamada, kalıcı barışın yalnızca silahların susmasıyla sağlanamayacağı belirtilerek sosyal adalet, eşit yurttaşlık ve temel hakların güvence altına alınması gerektiği kaydedildi.

Türkiye'de demokrasiye yönelik müdahalelerin, kayyum uygulamalarının, tutuklamaların, sendikal faaliyetlere yönelik baskıların ve ifade özgürlüğü alanındaki sorunların eleştirildiği açıklamada, 10 Ekim Katliamı'nın tüm yönleriyle aydınlatılması ve ihmali bulunan kamu görevlilerinin yargılanması çağrısı yapıldı.

Soma Emek ve Demokrasi Güçleri, katliamda hayatını kaybedenleri anarak emek, barış, demokrasi ve adalet mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini belirtti. Açıklamada, "10 Ekim'i unutmadık, unutturmayacağız" ve "Emeğin, barışın ve demokrasinin egemen olduğu bir Türkiye'yi mutlaka kuracağız" mesajı yer aldı.

Kaynak: ANKA