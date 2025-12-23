Haberler

SOSEV'den arama kurtarma ekibine ekipman desteği

SOSEV'den arama kurtarma ekibine ekipman desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Soma Sosyal Eğitim Vakfı, Soma Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü'ne sağladığı ekipman desteği ile ekibin müdahale kapasitesini güçlendirdi. Kulüp Başkanı Mustafa Alioğlu, bu desteğin toplumsal güvenlik için önemli olduğunu vurguladı.

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren Soma Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü, yürüttüğü çalışmalarda kullanmak üzere Soma Sosyal Eğitim Vakfı (SOSEV) tarafından sağlanan ekipman desteğiyle gücüne güç kattı.

SOSEV tarafından Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren ilk ve tek arama kurtarma ekibi Soma Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübüne ekipman desteği sağlandı. Afet ve acil durumlarda hızlı ve etkin müdahaleyi amaçlayan ekibe verilen destek ile ekibin hem güvenliği artacak hem de müdahale kapasitesini güçlenecek.

Kulüp Başkanı Mustafa Alioğlu, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ederek destek sunan SOSEV'e teşekkür ederek, "Bölgemizde ilk ve tek arama kurtarma ekibi olarak, halkımızın can güvenliği için çalışıyoruz. Bu anlamlı destek, sahadaki gücümüzü ve motivasyonumuzu artırdı" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam belli oldu
DEM heyeti, Bakan Tunç ile görüştü: Hukuksal zeminin barış için güçlü hale getirilmesi konusunu ele aldık

Bakanlıkta 1,5 saatlik görüşme! İşte DEM heyetinin ilk açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Yıkıma gelen polise direnip bıçakla kendisine zarar verdi

Polis ordusunu karşısında görünce bir anda bıçağına sarıldı
Kutupları aratmayan köy! 2 ay boyunca güneşe hasret kalıyorlar

Kutupları aratmayan köy! 2 ay boyunca güneşe hasret kalıyorlar
Fren yerine gaza bastı iddiası! Hülya Avşar'dan olay kaza açıklaması

Fren yerine gaza bastı iddiası! Hülya Avşar'dan olay kaza açıklaması
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Polis 'Fotoğraftaki sen değilsin' dedi, yanıtı cezadan kurtaramadı

Polis "Fotoğraftaki sen değilsin" dedi, yanıtı cezadan kurtaramadı
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
title