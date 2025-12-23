SOSEV'den arama kurtarma ekibine ekipman desteği

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren Soma Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü, yürüttüğü çalışmalarda kullanmak üzere Soma Sosyal Eğitim Vakfı (SOSEV) tarafından sağlanan ekipman desteğiyle gücüne güç kattı.

SOSEV tarafından Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren ilk ve tek arama kurtarma ekibi Soma Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübüne ekipman desteği sağlandı. Afet ve acil durumlarda hızlı ve etkin müdahaleyi amaçlayan ekibe verilen destek ile ekibin hem güvenliği artacak hem de müdahale kapasitesini güçlenecek.

Kulüp Başkanı Mustafa Alioğlu, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ederek destek sunan SOSEV'e teşekkür ederek, "Bölgemizde ilk ve tek arama kurtarma ekibi olarak, halkımızın can güvenliği için çalışıyoruz. Bu anlamlı destek, sahadaki gücümüzü ve motivasyonumuzu artırdı" ifadelerini kullandı. - MANİSA