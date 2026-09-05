Haberler

Soma'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Soma'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. Valilik, tüm kurumların iş birliğiyle yangının büyümeden söndürüldüğünü açıkladı.

(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Cenkyeri Mahallesi'nde saat 12.50 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Manisa'nın Soma ilçesi Cenkyeri Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Manisa Valiliği, yangına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Soma ilçesinde meydana gelen orman yangını, devletimizin tüm imkanlarının seferber edilmesi, Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonu, kurumlarımız arasındaki güçlü iş birliği ve sahada görev yapan ekiplerimizin üstün gayretleri sayesinde kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Orman yangınlarını yüksek bir hassasiyet ile takip ve tedbirini aldıran Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya şehrimiz adına şükranlarımızı arz ediyoruz. Orman kahramanlarımıza, hava destek unsurlarımıza, itfaiye, jandarma ve destek veren tüm kamu kuruluşlarımıza, Ayrıca Manisa Valiliği Yangın Risk Azaltma Planı kapsamında kaymakamlarımız koordinasyonunda yürütülen hazırlık, eğitim ve rehberlik çalışmaları ile ön hazırlık ve dayanışmanın, afetlerle mücadelede en büyük gücümüz olduğunu ortaya koyan risk azaltma gruplarımıza, gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. Yeşil vatanı korumak hepimizin ortak sorumluluğudur."

Kaynak: ANKA
Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Bakanlıktan net açıklama geldi

Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Net açıklama geldi
Milyonlar merakla bekliyor! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak

Selahattin Demirtaş tarih vererek duyurdu: Tahliye olacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Brezilyalı paralı askerin zor anları! Tonlarca kilo üzerinden böyle geçti

Üzerinden geçen tankı böyle kaydetti
Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisine saatler kala Asensio kararı

Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisine saatler kala Asensio kararı
Sibel Can ve Emir Sarıgül evleniyor

Üçüncü kez evleniyor! Müstakbel damat tanıdık bir isim

Gram gram altın topluyor! İşte en verimli iki ilçe

Gram gram altın topluyor! En verimli iki ilçenin adını verdi
Kayseri'de 16 yıl önce merak edip başladı! Şimdi 20 bin ağacın sahibi

Hobi olarak başladı, şimdi para basıyor
Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye?

Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye?
Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin

Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin