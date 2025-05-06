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Soma'da İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu Düzenlenecek

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Türkiye Maden Mühendisleri Odası Manisa Temsilcisi İlhan Çolak, 14-15 Mayıs tarihlerinde Soma'da gerçekleşecek uluslararası sempozyuma tüm sektörden paydaşları davet etti. Sempozyumda işçi sağlığı ve güvenliği konularında bilgi ve tecrübe paylaşımı hedefleniyor.

(MANİSA) – Türkiye Maden Mühendisleri Odası Manisa Temsilcisi İlhan Çolak, 14-15 Mayıs'ta Soma'da düzenlenmesi planlanan "Uluslararası Maden İş Yerlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu"na tüm sektör paydaşlarını ve ilgilileri davet etti.

Çolak, yaptığı açıklamada, maden iş yerlerinde hayati önem taşıyan işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunun ele alınacağı uluslararası sempozyum için tüm ilgilileri Soma'ya davet etti.

Sempozyumun, madencilik alanında çalışanların sağlığı ve güvenliğinin sağlanması adına bir platform olacağını belirten Çolak, "14-15 Mayıs'ta Soma'da düzenlenecek olan Uluslararası Maden İş Yerlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu'na bütün herkesi bekliyorum" ifadesini kullandı.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında uluslararası düzeyde bilgi ve tecrübe paylaşımının hedeflendiği sempozyumun, özellikle madencilik faaliyetlerinin yoğun olduğu Soma bölgesinde düzenlendiğine dikkati çeken Çolak, sempozyumun bu alandaki farkındalığı artıracağına ve yeni yaklaşımların geliştirilmesine zemin hazırlayacağına inandığını belirtti.

Kaynak: ANKA / Yerel
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