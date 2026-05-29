SOLOTÜRK'ten İstanbul'un Fethi'nde özel gösteri uçuşu

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethi kutlamaları kapsamında İstanbul'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Yarbay Murat Bakıcı, "Şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz ve SOLOTÜRK ailesi olarak sizleri semalardan saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Sizleri çok seviyoruz" dedi.

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethi kutlamaları kapsamında Yenikapı Meydanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gökyüzünün asil kartalları olarak adlandırılan kahraman SOLOTÜRK ekibi hazırladıkları özel gösteri ile vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Manevraları adeta dudak uçuklattı

Gösteri sırasında, müziğin başında Basın ve Halkla İlişkiler Astsubayı Üstçavuş Muhammed Bölükbaşı olurken, Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Üsteğmen Şükrü Alper Şen de Fetih için hazırladığı özel sunumu vatandaşlara anlattı. SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Yarbay Murat Bakıcı'nın F-16 ile yaptığı manevralar ile izleyenlerin nefeslerini kesti. Katılımcılar uçuş gösterisini büyük beğeni ile izledi. SOLOTÜRK ekibi Yenikapı Etkinlik alanında adeta görsel şölen oluşturdu.

"SOLOTÜRK ailesi olarak sizleri semalardan saygı ve sevgiyle selamlıyoruz"

Gösteri sonrası alana gelen SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Yarbay Murat Bakıcı, "Ekip lideri olarak size kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Büyük komutan Fatih Sultan Mehmet Han ve ecdadımızı rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz, ruhları şad olsun. Bu toprakları bize vatan yapan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz ve SOLOTÜRK ailesi olarak sizleri semalardan saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Sizleri çok seviyoruz" şeklinde konuştu.

Etkinlik sonrası Yarbay Bakıcı ve SOLOTÜRK Hava Pilot Binbaşı M. Erhan Aydemir'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. SOLOTÜRK ekibi vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
