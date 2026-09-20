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SOLOTÜRK, Fransa'da Saint-Dizier Hava Gösterileri'nde F-16 ile gösteri uçuşu yaptı

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SOLOTÜRK, Fransa'da 12-13 Eylül'de düzenlenen Saint-Dizier Hava Gösterileri'nde F-16 ile gösteri uçuşu yaptı. Ekip, Saint-Dizier 113 Hava Üssü'ndeki performansının görüntülerini sosyal medyadan paylaşıp 'Ay yıldızlı bayrağımızı gururla temsil ettik' mesajını verdi.

SOLOTÜRK, geçen hafta Fransa'da düzenlenen Saint-Dizier Hava Gösterileri'ndeki performansına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Havacılık severlerle buluştuk. Ay yıldızlı bayrağımızı gururla temsil ettik" mesajını verdi.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Fransa'da 12-13 Eylül'de düzenlenen Saint-Dizier Hava Gösterileri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Saint-Dizier 113 Hava Üssü'nde gerçekleştirilen etkinlikte F-16 ile gösteri uçuşu yapan SOLOTÜRK, sergilediği manevralarla havacılık tutkunlarına etkileyici anlar yaşattı. Gösteri ekibi lider pilotu Pilot Yarbay Murat Bakıcı'nın gerçekleştirdiği uçuşta, zorlu manevralar peş peşe sergilendi. SOLOTÜRK, performansıyla izleyenlerden büyük alkış aldı.

Gösteriye ilişkin görüntüler sosyal medya hesabından paylaşılırken, "SOLOTÜRK, Fransa Saint Dizier Airshow'da havacılık severlerle buluştu. Ay yıldızlı bayrağımızı gururla temsil etti" mesajı verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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