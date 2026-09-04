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SOL Parti: Eskişehir'deki sağlık alanları halkın mücadelesiyle özelleştirme kapsamından çıkarıldı

SOL Parti: Eskişehir'deki sağlık alanları halkın mücadelesiyle özelleştirme kapsamından çıkarıldı
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SOL Parti Eskişehir İl Başkanı Hüseyin Öztürk, konuya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanmamış olsa da iktidar milletvekillerinin eski Devlet Hastanesi arsasıyla Hava Hastanesi'nin özelleştirme kararının iptaline ilişkin açıklamalar yaptıklarını ifade ederek, "Eskişehir'deki sağlıkla ilgili alanlar demokratik kuruluşlar ve Eskişehirlilerin mücadelesi ile özelleştirme kapsamı dışına çıkarılmıştır" dedi.

(ESKİŞEHİR) - SOL Parti Eskişehir İl Başkanı Hüseyin Öztürk, konuya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanmamış olsa da iktidar milletvekillerinin eski Devlet Hastanesi arsasıyla Hava Hastanesi'nin özelleştirme kararının iptaline ilişkin açıklamalar yaptıklarını ifade ederek, "Eskişehir'deki sağlıkla ilgili alanlar demokratik kuruluşlar ve Eskişehirlilerin mücadelesi ile özelleştirme kapsamı dışına çıkarılmıştır" dedi.

Öztürk, düzenlediği basın toplantısında, "halkın taşınmazlarını sermayeye peşkeş çekmeye kararlı olan iktidarın, 17 Mart ve 24 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle eski Devlet Hastanesi arsası ile kent belleğinde önemli bir yeri olan Hava Hastanesi'ni özelleştirme kapsamına aldığını" ifade etti.

Bu taşınmazların kamu yararı gözetilmeksizin sermayenin kullanımına açılmasına karşı çıkan Eskişehir halkının basın açıklamaları, yürüyüşler ve çeşitli demokratik eylemlerle tepkisini defalarca ortaya koyduğunu anlatan Öztürk, "bunun sonucunda AKP'nin yerel yöneticilerinin özelleştirme kararlarının iptal edildiğini açıklamak zorunda kaldıklarını" söyledi.

Öztürk, şöyle konuştu:

"SOL Parti Eskişehir il örgütü olarak söz konusu işlemin Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararnamesi ile yürürlüğe girdiğini, yürürlükten kaldırılması için de yeni bir Cumhurbaşkanı kararnamesi yayınlanması gerektiğini ifade ederek Eskişehir halkının söylentilerle, algı oyunlarıyla kandırılmasına karşı çıkmıştık. Ancak AKP Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'ın '20 Ağustos 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı' ile özelleştirme kararının iptal edildiğini açıklaması ile bu konu tekrar gündeme gelmiş olup diğer AKP'li yetkililerin de buna yönelik açıklamalarıyla gündemdeki yerini korumaya devam etmektedir.

"ESKİŞEHİR HALKI BUNA İZİN VERMEYECEK"

Henüz Resmi Gazete'de yayımlanmamış olan bu iptal kararının, kamuoyunun tepkisini yatıştırmaya yönelik yeni bir algı yönetimi olmadığını varsayarak, kararın gerçekten hayata geçirilmesini Eskişehir halkının mücadelesinin bir kazanımı olarak olumlu karşılıyoruz. Ancak AKP'li yetkiler yaptıkları açıklamalarla söz konusu iptal kararının sanki kendi çabalarıyla alındığını, iptal kararının 'AKP'li yetkililerin ve AKP'nin bir kazanımıymış' gibi açıklamalarla kamuoyunu yanıltarak siyasi rant devşirme çabası içine girmişlerdir. Buna izin vermeyeceğiz.

Eskişehirliler 25 yıllık AKP iktidarının ülkemize verdiği tahribatın ne denli büyük olduğunu, yapılmaya çalışılan bu özelleştirme kararlarının halk için değil, sermayenin yararına olduğunu ve yapılan algı oyunları ile aldatılamayacağının bilincinde olan yeterli demokratik olgunluğa sahip bir halktır. Dolayısıyla Eskişehir halkı da buna izin vermeyecektir."

"ESKİŞEHİRLİLERİN MÜCADELESİYLE ÖZELLEŞTİRME KAPSAMI DIŞINA ÇIKARILDI"

Öztürk, Türkiye'de sağlık hizmetlerinin birçok sorunu bulunduğunu belirterek, "25 yıllık AKP rejimi bu sorunları çözmek yerine sağlıkta özelleştirme anlayışıyla ne varsa her şeyi sermayeye peşkeş çekme peşindedir. AKP rejimi sağlığa zararlıdır. Parasız, nitelikli, kamusal sağlık hizmeti her yurttaşın en temel hakkıdır. AKP rejiminin insan odaklı değil, rant odaklı uygulamaları nedeniyle yurttaşlarımız bu hakkı yeterince kullanamamaktadır. Eskişehir'deki sağlıkla ilgili alanlar demokratik kuruluşlar ve Eskişehirlilerin mücadelesi ile özelleştirme kapsamı dışına çıkarılmıştır ama AKP iktidarı Eskişehir dışındaki illerde de onlarca hastane ve sağlık alanını hala özelleştirme kapsamında tutmaktadır. Bu yüzden mücadelemiz sürecektir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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