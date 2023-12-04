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Sökeli Gazeteci Mustafa Kavruk Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Geçirdiği kalp krizi sonrasında organ yetmezliği teşhisi ile tedavi gördüğü Aydın Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Sökeli Gazeteci Mustafa Kavruk son yolculuğuna uğurlandı. Söke'nin yerel basınında öncü isimlerden, sinema ve tiyatro gönüllüsü, Söke'nin renkli siması Mustafa Kavruk, sevenlerinin gözyaşları içinde toprağa verildi.

Geçirdiği kalp krizi sonrasında organ yetmezliği teşhisi ile tedavi gördüğü Aydın Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Sökeli Gazeteci Mustafa Kavruk son yolculuğuna uğurlandı.

Söke'nin yerel basınında öncü isimlerden, sinema ve tiyatro gönüllüsü, Söke'nin renkli siması Mustafa Kavruk, sevenlerinin gözyaşları içinde toprağa verildi. Kocacamii'deki cenaze töreninde Söke ve Aydın'ın siyaset, iş ve basın dünyasından birçok kişi bir araya geldi. 64 yaşındaki Gazeteci Mustafa Kavruk, öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Granta Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Söke Kaymakam Vekili Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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