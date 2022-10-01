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Sökeli eski başkan Yeşil hayatını kaybetti

Yerel Haberler

Sökeli eski başkan Yeşil hayatını kaybetti

Söke'nin Bağarası Mahallesi'nin belde olduğu dönemdeki eski belediye başkanlarından Ünal Yeşil hayatını kaybetti.

Söke'nin Bağarası Mahallesi'nin belde olduğu dönemdeki eski belediye başkanlarından Ünal Yeşil hayatını kaybetti.

Bağarası Mahallesi'nin belde olduğu dönemde belediye başkanlığı görevinde bulunan Ünal Yeşil geçirdiği kalp krizi sonucu hayatı kaybetti. 1999-2009 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkanlığı görevinde bulunan Ünal'ın ani ölümü ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kalp Krizi Ünal Yeşil Bağarası Yerel Haberler

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