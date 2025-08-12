Söke Hastanesi'nde Yeni Temizlik Personeline Oryantasyon Eğitimi

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde yeni göreve başlayan temizlik personeli, hijyen ve güvenlikten acil durum yönetimine kadar birçok konuda eğitim alarak göreve hazır hale geldi.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde göreve başlayan yeni temizlik personeli, düzenlenen kapsamlı oryantasyon eğitimiyle görevlerine daha donanımlı başladı. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Pervin Babur, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Hakan Şahin, Çevre Sağlığı Teknisyeni Mehmet Özen, Eğitim Hemşiresi Vildan Duman Karagücük ve Temizlik Şefi Yasemin Sönmez tarafından verilen eğitimde, hastane temizliği, malzemelerin doğru kullanımı ve depolanması, hijyen kuralları, enfeksiyondan korunma yolları, hasta güvenliği, çalışan sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği, yangın güvenliği, atık yönetimi, hastane içi eğitimler ve acil durum kodları gibi konular detaylı şekilde ele alındı. Eğitimlerin, yeni personelin hem hastane ortamına hızlı uyum sağlamasını hem de görevlerini daha bilinçli şekilde yürütmesini hedeflediğini belirten yetkililer, tüm katılımcılara başarılar diledi.

- AYDIN