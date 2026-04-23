Söke Devlet Hastanesi'nde minik hastalara 23 Nisan sürprizi

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikle bayram coşkusunu yaşadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Aydın genelinde etkinlikler devam ederken Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi de hastanede yatan çocukları unutmadı. Başhekim Prof. Dr. Eyüp Murat Yılmaz ve hastane yönetimi, çocuk servisinde tedavi gören minik hastaları ziyaret ederek bayram sevincine ortak oldu. Ziyaret kapsamında çocuklarla yakından ilgilenen hastane yönetimi, minik hastalara çeşitli hediyeler takdim etti. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte çocukların yüzlerindeki mutluluk dikkat çekerken, bayram coşkusu hastane ortamına taşındı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günde gerçekleştirilen etkinlikle, tedavi sürecindeki çocukların moral ve motivasyonlarının artırılması hedeflendi. Hastane yönetimi, çocukların neşesinin kendilerine umut ve güç verdiğini belirterek tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı