Söke’de okul güçlendirme çalışmaları hız kesmeden sürüyor

Aydın'ın Söke ilçesinde okulların yenileme ve güçlendirme çalışmaları devam ederken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu, Fatma Tüzzehra Orhun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu, Fatma Tüzzehra Orhun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek okulda devam eden güçlendirme çalışmalarını inceledi. Çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Uğurlu, gerçekleştirilen uygulamaları yerinde değerlendirdi. Okulun güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından daha güvenli ve modern bir eğitim ortamına kavuşması hedefleniyor. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak okulun öğrencilerle yeniden buluşturulması planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı