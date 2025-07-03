Söke'de Müslümanlık İhtida Merasimi Düzenlendi

Aydın'ın Söke ilçesinde, Müslüman olmak isteyen Samantha Maria Muters için Söke İlçe Müftülüğü'nde 'İhtida Merasimi' gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde, İslam dininin temel esasları hakkında bilgi veren Söke İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru Samantha Maria'nın kararından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Müslüman olan kardeşimizi tebrik ediyorum. İslamla müşerref olan ve hayatına yeni bir sayfa açan hanım kardeşimize iman ve istikamet üzere bir hayat diliyorum" dedi. Merasimde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Samantha Maria, 'Semiya' adını alırken, tören salavatlar, tekbirler ve yapılan dua ile sona erdi.

İhtida merasiminin ardından İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru tarafından Muters'e ihtida belgesi' ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Kur'an-ı Kerim hediye edildi. - AYDIN