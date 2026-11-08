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Söke'de Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde organ bağışı standı açıldı

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Söke'de Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde organ bağışı standı açıldı
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Aydın'ın Söke ilçesindeki Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde Organ Bağışı Haftası kapsamında farkındalık standı açıldı. Başhekim Prof. Dr. Eyüp Murat Yılmaz ve hastane yöneticileri standı ziyaret ederek organ bağışının hayat kurtarmadaki önemine dikkat çekti.

Aydın'ın Söke ilçesinde Organ Bağışı Haftası kapsamında Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla farkındalık standı açıldı.

Organ Bağışı Haftası dolayısıyla hastanede açılan standı Başhekim Prof. Dr. Eyüp Murat Yılmaz, Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Serkan Yücel Yılancı ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Funda Arıcı ziyaret etti. Hastane yöneticileri, yürütülen bilgilendirme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette organ bağışının hayat kurtarmadaki önemine dikkat çekilirken, toplumda organ bağışı konusunda farkındalığın artırılmasının hedeflendiği belirtildi. Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, organ bağışının ihtiyaç sahibi hastalara yeniden yaşam şansı sunduğu vurgulanarak, toplumu bilinçlendirmeye yönelik çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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