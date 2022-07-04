Söke Belediyesi'nin Yaz Okulu'na Yoğun İlgi - Haberler

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Söke Belediyesi'nin Yaz Okulu'na Yoğun İlgi

ANKA - Yerel
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Söke Belediyesi'nin Yaz Okulu'na Yoğun İlgi

Söke Belediyesi'nin, 7 ile 14 yaş aralığındaki çocuklar için açtığı Yaz Okulu’nda; bin 300 öğrenci çeşitli branşlarda eğitim alıyor.

Söke Belediyesi'nin, 7 ile 14 yaş aralığındaki çocuklar için açtığı Yaz Okulu'nda; bin 300 öğrenci çeşitli branşlarda eğitim alıyor.

Söke Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilen Yaz Okulu kurslarında; gitar, İngilizce, el becerileri, çini, halk oyunları, Anadolu ateşi, bale, zumba, jimnastik, futbol, pilates kids, basketbol, karate olmak üzere toplam 13 dalda dersler, ücretsiz olarak veriliyor. Dersler, 35 sınıfta 14 eğitimci ile yürütülüyor.

ANKA / Yerel

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