Söke Belediyesi evsel atık ilaçları toplayacak - Haberler

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Söke Belediyesi evsel atık ilaçları toplayacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Söke Belediyesi evsel atık ilaçları toplayacak

Söke Belediyesi kentin çeşitli noktalarına konuşlandırılan atık ilaç toplama kutularıyla, evsel atık ilaçları toplayacak.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Söke Belediyesi kentin çeşitli noktalarına konuşlandırılan atık ilaç toplama kutularıyla, evsel atık ilaçları toplayacak.

Söke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sıfır atık çalışmaları çerçevesinde merkez ve çevre mahallelerde toplam 14 noktaya Atık İlaç Toplama kutuları konuldu. İlçe merkezinde Söke Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile 1,2,3,4,5 ve 6 No'lu Aile Sağlığı Merkezleri'nde kutular bulunuyor. Söke'ye bağlı çevre mahalleler Atburgazı, Bağarası, Güllübahçe, Sarıkemer, Savuca, Sazlı ve Yenidoğan Mahalleleri Aile Sağlığı Merkezlerine de atık ilaç toplama kutuları konuldu.

Vatandaşlar ellerinde bulunan tarihi geçmiş, bozulmuş evsel atık ilaçları bu kutulara bırakabilecek. Söke Belediyesi ekipleri bu ilaçları periyodik aralıklarla toplayarak, tarihi geçmiş ilaç ve ilaç atıklarının çöpe karışmadan bertaraf tesisine göndererek, imha edilmesini sağlayacak. Hem doğa, hem de insan sağlığının korunmasına katkı sağlanacak. - AYDIN

Söke Belediyesi evsel atık ilaçları toplayacak

Söke Belediyesi evsel atık ilaçları toplayacak

Söke Belediyesi evsel atık ilaçları toplayacak

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Söke Belediyesi, Hisarcık, İlaç, Yerel, Haberler

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