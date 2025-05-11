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Söğüt'te Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı Yapıldı

Söğüt'te Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı Yapıldı
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Söğüt İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer başkanlığında düzenlenen 2025 yılı 1. Olağan KHGB Meclis Toplantısı'nda 2024 yılı faaliyet raporu değerlendirildi ve yeni encümen üyeleri seçildi.

Söğüt İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer başkanlığında, 2025 yılı 1. Olağan Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Meclis Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya İl Genel Meclis Üyeleri Osman Pazvant ve Ahmet Konak, İlçe Yazı İşleri Müdürü Yasin Samancı ile köy muhtarları katılım sağladı. Toplantıda 2024 yılı faaliyet raporu okunarak değerlendirilirken, 2024 yılı kesin hesabı görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi.

Encümen üyelerinin belirlendiği seçim sürecinde Zemzemiye Köyü Muhtarı Yasin Göncekli ve Küre Köyü Muhtarı Eyüp Seylan yeni encümen üyeleri olarak seçildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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