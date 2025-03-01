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Söğüt Kaymakamı Geleneksel El Sanatlarını İnceledi

Söğüt Kaymakamı Geleneksel El Sanatlarını İnceledi
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Söğüt İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, ahşap ustası İdris Dülger'in imalathanesini ziyaret ederek geleneksel Osmanlı el sanatlarının korunmasının önemine vurgu yaptı.

Söğüt İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, geleneksel Osmanlı el sanatlarını yaşatmak amacıyla faaliyet gösteren ahşap ustası İdris Dülger'in imalathanesini ziyaret etti.

Kaymakam Tuncer, İdris Dülger'in ahşap işçiliği ile ilgili üretim süreçlerini yerinde inceleyerek, geleneksel zanaatların bölge için taşıdığı öneme vurgu yaptı. İlçe Müftüsü Ali Yurtlu'nun da katılımıyla gerçekleşen ziyaret sırasında, ahşap ustalığının kültürel miras olarak korunması gerektiği ifade edildi.

İdris Dülger, Osmanlı dönemine ait geleneksel el sanatlarını yaşatmak amacıyla, balta, kama, kılıç, ok-yay gibi tarihi silahlar ve çeşitli ahşap ürünler üretiyor. El emeğiyle yapılan bu özgün ürünler, hem sanatsal hem de fonksiyonel açıdan büyük ilgi görüyor. Ziyaret sırasında Kaymakam Tuncer, bu tür geleneksel zanaatların yaşatılmasının önemini vurgulayarak, bölgedeki kültürel mirasın korunması için çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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