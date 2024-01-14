Üye Girişi
Haberler

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Yoğun Kar Yağışı Sonrası Açıklama Yaptı

Güncelleme:
Abone Ol

Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaşanan yoğun kar yağışı sonrası Belediye Başkanı İsmet Sever, tüm ekiplerin ve araçların sahada olduğunu belirterek çalışmaların aralıksız devam ettiğini açıkladı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaşanan yoğun kar yağışı sonrası Belediye Başkanı İsmet Sever açıklama yaptı.

Bilecik'te etkili olan yoğun kar yağışı Söğüt ilçesini de etkisi altına alırken, ulaşımı olumsuz etkiledi. Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, tüm ekiplerin ve araçların sahada olduğu bilgisini vererek, "Başlayan kar yağışı sonrası harekete geçen tüm ekiplerimiz ve belediye bünyemize kazandırdığımız araçlarımızla beraber 24 saat boyunca aralıksız olarak girilmedik sokak kalmayacak şekilde kar kürüme, tuzlama ve kurtarma araçlarımızla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 1 kar kürüme ve tuzlama aracı, 1 grayder, 2 bekoloder, 2 traktör ve 2 tuzlama aracı ile çalışmalarımızı aralıksız sürdüren ekiplerimiz tüm cadde ve ara sokakları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar esnasında gayret gösteren tüm belediye personelime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsmet SEVER Bilecik Söğüt Hava Durumu Yerel Haberler Belediye Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman? Manisa FK - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manisa FK - Kocaelispor maçı nereden izlenir? İstanbulspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Konyaspor maçı nereden izlenir? 2024 Kurban bayramı ne zaman? 2024 Kurban bayramı hangi tarihte ayın kaçında? Aras Kargo Pazar günü çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? 2024 Aras Kargo Pazar günü açık mı? Karne tatili ne zaman? İlk dönem karne tatili hangi tarihte, kaç gün yapılacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Ocak Pazar Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Barış Karadeniz öldü mü? Barış Karadeniz kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 14 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri! BİM AKTÜEL 14 OCAK 2024 | Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 14 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 14 Ocak 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title