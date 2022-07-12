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Şoförü bulamayınca bilek güçlerini devreye soktular

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Serdar Eser - Yerel
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Şoförü bulamayınca bilek güçlerini devreye soktular Tatilcilerin trafik çözümü şaşkına çevirdi, el ele verip araçları yerlerinden oynattılar Antalya'nın tatil bölgelerinde yoğun trafik, park problemlerini de beraberinde getirince devreye bilek gücü girdi.

Şoförü bulamayınca bilek güçlerini devreye soktular

Tatilcilerin trafik çözümü şaşkına çevirdi, el ele verip araçları yerlerinden oynattılar

ANTALYA - Antalya'nın tatil bölgelerinde yoğun trafik, park problemlerini de beraberinde getirince devreye bilek gücü girdi. Yanlış park sebebiyle yerlerinden çıkamayan sürücüler, otomobilleri birlik olup kaldırarak yol açtı.

Kumluca'nın gözde tatil beldelerinden olan Olimpos, Kurban Bayramı ile birlikte her sene olduğu gibi bu sene de ziyaretçi akınına uğradı. Yerli ve yabancı birçok turistin akın ettiği bölgedeki birçok tesiste doluluk yüzde 100'e ulaştı. Özellikle günübirlik ziyaretçilerin de eklenmesiyle birlikte bin 200 nüfusun 10 bin kişiye ulaştığı Olimpos'ta araç trafiği ve park yeri sorunları da kendini gösterdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, bazı otomobillerin yanlış şekilde gelişi güzel park edilmesinden dolayı kilitlenen trafiğe kendilerince çözüm bulan vatandaşlar, el ele verip tonlarca ağırlıktaki otomobilleri yerinden kaldırdı. Olaya şahit olanların "Hay maşallah" diyerek destek verdiği tatilciler önce üçe kadar saydı sonra araçları yerinden oynatarak yolu açtı. Araçlardan birinin sahibinin olay anında bölgeye gelmesi üzerine, vatandaşlar "neredesin" diyerek tepki gösterirken araç sahibi ise "Bilmeden oldu" diyerek karşılık verdi. Otomobil sahiplerinin gelmesiyle birlikte yol yeniden trafiğe açıldı.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Serdar Eser - Yerel

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