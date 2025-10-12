Sobacılık Mesleği 68 Yaşındaki Mehmet Akbaş ile Yaşatılıyor

Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden biri olan sobacılık mesleği, 68 yaşındaki Mehmet Akbaş sayesinde yaşatılmaya devam ediyor. Akbaş mesleğini 55 yıldır aynı istek ve özveriyle yapıyor.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Mehmet Akbaş çocukluk yıllarından itibaren dedesinden, babasından öğrendiği sobacılık mesleğini sürdürmeye çalışıyor.

Akbaş, gelişen teknoloji ve doğalgazın yaygın kullanımından kaynaklanan nedenlerle sobacılık mesleğinin artık son bulmak üzere olduğunu söyledi.

Sobanı yapımını meşakkatli ve ustalık istediğini anlatan Akbaş, "Çocuk yaşımdan itibaren gecemi gündüzüme katıp bu mesleği öğrendim. Zor ve incelik isteyen bir meslek ama ben çok severek yapıyorum. Eskiden her aile kendine göre boy boy soba yaptırırdı. Bizden önce teneke sobalar vardı. Evleri ısıttıkları gibi, ekmeğini, yemeğini, sularını hep bizim yaptığımız sobalar ile pişirirlerdi. Şimdi ise doğalgaz geldi ihtiyaçlar farklılaştı. Gün geçtikçe soba işi de kaybolmaya ve fabrikalaşma ile bitme noktasına geldi" dedi. - ERZİNCAN