SMA Hastası Esmanur'a Anlamlı Hediye

Sağlığa büyük önem vermesiyle ön plana çıkan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, SMA hastası Esmanur'u ziyaret ederek anlamlı bir hediye verdi.

SMA (Spinal Musküler Atrofi) hastası 8 yaşındaki Esmanur ve ailesini ziyaret eden Başkan Kılınç, ziyaret esnasında Esmanur'a akülü tekerlekli sandalye hediye ederek mutluluğuna ortak oldu.

SMA kasların zayıflamasına ve kontrolünün kaybolmasına neden olan bir hastalık ve Esmanur gibi SMA hastaları günlük yaşamlarında özel bakıma ve cihazlara ihtiyaç duyarlar.

Başkan Kılınç'ın gerçekleştirdiği bu ziyaret ve hediye, Esmanur'un yaşam özgürlüğünü arttırmayı hedefliyor. Akülü tekerlekli sandalye, Esmanur'un hareket özgürlüğünü artırarak onun daha bağımsız bir şekilde yaşamasına yardımcı olacak. Başkan Kılınç, SMA hastası Esmanur'a ve ailesine desteklerini sürdüreceğini belirtti.

Bu anlamlı hediyeden dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Esmanur ile ailesi ilgi ve alakalarından dolayı Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkürlerini ilettiler.