SMA Hastası Bebeğin Yardım Paralarını Çalan Hırsız Yakalandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, SMA hastası bir bebek için toplanan yardım paralarını çalan hırsız C.T. yakalandı. Olay sonrası polis ekipleri yaptıkları titiz çalışmalar sonucunda şüpheliyi Hacettepe Mahallesi'nde gözaltına aldı. C.T.'nin toplam 16 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.
- SMA hastası bebek için toplanan paraları çalan hırsız yakalandı
ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde SMA hastası bebek için toplanan paraları çalan hırsız yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan SMA hastası bebeğin yardım kutusundaki yardım paralarının çalındı. Yaşanan hırsızlık olayı üzerine polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucu şüpheli C.T., Hacettepe Mahallesi Şehit Adil Yıldız Caddesi Hanedan Sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından hakkında düzenlenen soruşturma evrakıa birlikte adliyeye sevk edildi.
Zanlının 6'sı hırsızlık suçu olmak üzere toplam 16 suçtan da kaydı bulunduğu öğrenildi.