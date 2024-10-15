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Siyer-i Nebi Yarışması için kayıtlar başladı

Siyer-i Nebi Yarışması için kayıtlar başladı
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Anadolu Gençlik Derneği tarafından düzenlenen Siyer-i Nebi Yarışması'na kayıtlar başladı. Yarışma, gençlerin Hz. Muhammed'in hayatını öğrenmelerini teşvik etmeyi amaçlıyor. Kayıtlar 23 Eylül-10 Kasım 2024 tarihleri arasında alınacak.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Siyer-i Nebi Yarışması için kayıtlar başladı.

Lise düzeyinde gerçekleştirilen yarışmada, Türkiye genelinde ve Niğde özelinde dereceye giren öğrencilere para ödülleri verilecek. AGD Niğde Şubesi tarafından yapılan açıklamada yarışmanın amacı gençlerin Hz. Muhammed'in (S.A.V) hayatını öğrenmelerini teşvik etmek ve dini bilgilerini pekiştirmelerini sağlamak olduğu ifade edildi.

23 Eylül - 10 Kasım 2024 tarihleri arasında kayıtların devam edeceği Siyer-i Nebi Yarışmasında 7 Aralık 2024'de sınav yapılacak, sonuçlar ise 31 Aralık 2024'de açıklanacak. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anadolu Gençlik Derneği Kültür Sanat 10 Kasım Eğitim Yerel Eylül

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