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Sivrihisar Müftülüğü gençlere manevi rehberlikte fen lisesi öğrencilerini buluşturdu

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Sivrihisar Müftülüğü gençlere manevi rehberlikte fen lisesi öğrencilerini buluşturdu
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Sivrihisar Müftülüğü, gençlere yönelik manevi rehberlik ve değerler eğitimi faaliyetlerini farklı yaş gruplarına özel programlarla sürdürdü. Fen lisesi öğrencileri sabah namazı buluşmasında bir araya geldi; 4-6 yaş kurslarında Kızılay etkinliği yapıldı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde müftülük tarafından gençlere yönelik düzenlenen manevi rehberlik ve değerler eğitimi faaliyetleri devam ediyor.

Sivrihisar Müftülüğü, geleceğin teminatı olan çocuk ve gençlere yönelik yürüttüğü manevi rehberlik çalışmalarına bu hafta da farklı yaş gruplarına özel programlarla devam etti. Hafta boyunca gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sağlanması hedeflendi.

Öğrenciler cami buluşmalarında bir araya geldi

Etkinlikler kapsamında fen lisesi öğrencileriyle sabah namazı buluşması düzenlendi. Kılınan namazın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti, sohbet ve dua programı gerçekleştirilirken, etkinlik öğrencilere ikram edilen kahvaltı ile sona erdi.

Meslek lisesi öğrencileri ise cuma akşamı Yunus Emre Camii'nde düzenlenen yatsı namazı ve sohbet programında bir araya geldi. Bir diğer programda ise imam hatip ortaokulu öğrencileri ve aileleri, Sinan Paşa Camii'nde gerçekleştirilen yatsı namazı buluşmasında buluşarak sohbet etme imkanı buldu.

Minik öğrencilere Kızılay bilinci aşılandı

Kızılay Haftası münasebetiyle de 4-6 yaş Kur'an kurslarında özel bir etkinlik hayata geçirildi. Çocuklara yardımlaşma ve dayanışma bilincini kazandırmak amacıyla düzenlenen programda, sağlık çalışanları tarafından minik öğrencilere sunumlar yapıldı.

İlçe Müftülüğü yetkilileri, programların hazırlanması ve uygulanmasında emeği geçen okul yöneticilerine, sağlık çalışanlarına ve din görevlilerine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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