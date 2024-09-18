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Siverek'te Park Halindekı Otomobil Yanarak Kül Oldu

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki bir otomobil, motor kısmında çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Siverek'te Park Halindeki Otomobil Yandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, ilçeye bağlı Abdalağa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kime ait olduğu öğrenilemeyen park halindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle motor kısmında yanmaya başladı. Yangın, kısa sürede aracın her yerine sıçradı. Yangını gören çevredekiler, su hortumlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek aracı söndürdü. Ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Siverek'te Park Halindekı Otomobil Yanarak Kül Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - Yerel

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