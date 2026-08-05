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Sivas TÜRK-İŞ İl Başkanlığına Kubilay Töre Atandı

Sivas TÜRK-İŞ İl Başkanlığına Kubilay Töre Atandı
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TÜRK-İŞ Konfederasyonu kararıyla 3 Ağustos 2026 itibarıyla Sivas TÜRK-İŞ İl Başkanlığına TOLEYİS Sendikası Sivas Şube Başkanı Kubilay Töre atandı. Töre, mevcut görevini sürdürürken Sivas'ta TÜRK-İŞ'e bağlı sendikaların koordinasyonunu yürütecek. Töre, 'Sivas'ta emeğin sesi olmaya, işçi haklarını savunmaya ve birlik içinde çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

TÜRK-İŞ Konfederasyonu tarafından alınan karar doğrultusunda, 3 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla Sivas TÜRK-İŞ İl Başkanlığı görevine TOLEYİS Sendikası Sivas Şube Başkanı Kubilay Töre atandı.

Töre, yürüttüğü TOLEYİS Şube Başkanlığı görevini sürdürürken, Sivas'ta TÜRK-İŞ'e bağlı sendikaların ortak çalışmalarının koordinasyonunu da İl Başkanı olarak yürütecek.

Töre yaptığı değerlendirmede, "Sivas'ta emeğin sesi olmaya, işçi kardeşlerimizin haklarını en güçlü şekilde savunmaya ve tüm sendikalarımızla birlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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