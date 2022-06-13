Sivas'ta 'Z Yokuşu' sürücülerin kabusu oldu

SİVAS (İHA) – Sivas'ta ismini şeklinden alan "Z yokuşu" neden olduğu kazalar ile sürücülerin korkulu rüyası oldu.

Sivas'ta Merkez ilçeye yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan Gazi köyünün girişinde bulunan dik viraj köylüyü canından bezdirdi. İsmini şeklinden alan "Z yokuşu" yaşanan kazalar ve diğer problemler nedeniyle sürücülerin kabusu oldu. Yük taşımacılığı yapan kamyonlar ve uzun araçlar bu yola girmiyor. Giren araçlar ise virajda kalıyor. Keskin ve dik virajlar kış aylarında ise kullanılmaz hale geliyor. Bir kez virajları kullananlar bir daha bu yola girmek istemiyor. Köy sakinleri özellikle uzun araçlar virajları aşamadığı için taşımacılıkta sıkıntı yaşadıklarını belirtip, yolun güzergahının değiştirilip virajlardan kurtulmak istiyor.

Tüm köy sakinleri mağdur

Köy sakinlerinden Rahmi Demir, ağır tonajlı ve uzun araçların yola giremediğini belirterek, "Bu yolun ismi 'Z Yokuşu'. Burası dik ve virajlı bir yol olduğu için ağır tonajlı arabalar kesinlikle gelmiyor. Bir kez Gazi Köyüne yük getiren kamyon şoförleri bu yokuştan dolayı bir daha gelmiyor. Biz bu yolların tekrar yapılmasını istiyoruz. Buraya yük getirmek isteyen vatandaşlar sıkıntı yaşıyorlar. Bir kez buraya yük taşımak için gelen diğer gelmesinde 2 katı para istiyor. Diğer bağlantı yolunu kullanmak isteyenlerde fazladan 80 km yol yapıyor. Vatandaşlar bu durumdan çok mağdur oluyor. Bizler bu yolların yapılmasını istiyoruz" dedi.

"Z Yokuşu ölüm yokuşu olabilir"

Kış mevsimlerinde yaşadığı zorlukları anlatan Üzeyir Coşkun, "Çok dik ve virajlı olduğu için buraya 'Z Yokuşu' deniyor. Kış mevsimlerinde burada çok zor anlar yaşıyoruz. Buraya biraz kar yağdığı zaman hiçbir arabanın çıkma ihtimali yok. Yetkililerden biran önce buranın düzeltilmesini istiyoruz. 'Z Yokuşu' ölüm yokuşu olabilir" dedi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Yerel