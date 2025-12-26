Haberler

Sivas'ta yılbaşı öncesi gıda denetimleri arttı

Güncelleme:
Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yılbaşı öncesi artan gıda ürünleri satışlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Gıda sağlığı için denetimlerin artırıldığı bildirildi.

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri, yılbaşı öncesi satışı artan ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Yılbaşı öncesi Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim yerleri, alkollü içecek servisi yapılan restoranlar ve otellerin mutfaklarına yönelik denetim yapan ekipler, özellikle yılbaşı sürecinde üretimi ve tüketimi artan her türlü içecek, kuru yemiş, kanatlı eti, şekerleme, pastacılık ürünleri ve benzeri gıdalara yönelik Sivas Merkez ve ilçelerinde denetimleri artırdı.

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada: "Vatandaşlarımız, gıda işletmelerine yönelik uygunsuzluk tespit etmesi halinde 'Alo 174 Gıda İhbar Hattı'na başvuruda bulunabileceklerdir. Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak toplum sağlığı ve tüketici menfaatlerini korumaya yönelik çalışmalarımız bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir. Sivas halkına sağlık ve mutluluk içerisinde bir yıl geçirmelerini dileriz" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
